Consiglio regionale convocato per martedì 3 novembre

28/10/2020 - Consiglio regionale convocato dal Presidente Dino Latini per martedì prossimo 3 novembre con inizio alle 10,30.

Considerata l’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid – 19, la seduta si svolgerà presso l’Aula di Palazzo Leopardi senza la presenza del pubblico, così come stabilito dall’Ufficio di Presidenza nel corso della sua seconda seduta. All’ordine del giorno il dibattito sul programma di governo presentato dal Presidente della Giunta, Francesco Acquaroli, durante il Consiglio dello scorso 19 ottobre. L’Assemblea procederà anche alla nomina dei sei consiglieri che andranno a far parte della Giunta per il regolamento e dei due per la Commissione di vigilanza della biblioteca dell’Assemblea legislativa.

Si ricorda che è possibile seguire la seduta via web collegandosi all’indirizzo https://www.youtube.com/c/consigliomarche/live

L’Ufficio di Presidenza, intanto, ha verificato l’esistenza dei requisiti per la costituzione dei gruppi assembleari Lega Marche per Salvini Premier (Presidente Mauro Lucentini, Vice Mirko Bilò), Fratelli d’Italia (Presidente Carco Ciccioli, Vice Pierpaolo Borroni), Forza Italia (Presidente Jessica Marcozzi, Vice Gianluca Pasqui), Unione di Centro – Popolari Marche (Presidente Dino Latini), Civitas - Civici (Presidente Giacomo Rossi), Pd (Presidente Maurizio Mangialardi, Vice Anna Casini), Movimento 5 Stelle (Presidente Marta Carmela Raimonda Ruggeri, Vice Simona Lupini), Rinasci Marche (Presidente Luca Santarelli).