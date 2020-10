Fano: Contro le chiusure: DPCM, mercoledì un’altra protesta di piazza per tutta la provincia

2' di lettura

27/10/2020 - Continua a essere Pesaro la ‘capitale’ della protesta contro l’ultimo DPCM, perlomeno per il territorio provinciale. Mentre a Fano il malcontento serpeggia senza però sfociare in manifestazioni pubbliche, sarà ancora la pesarese Piazza del Popolo a raccogliere la contrarietà di tanti contro le ultime decisioni del governo per contenere la pandemia.

È Confcommercio Marche Nord, questa volta, a organizzare un vero e proprio evento. L’appuntamento è per mercoledì 28 ottobre alle 11 30. Chi ci sarà? Titolari di “pubblici esercizi, imprese che si occupano di benessere fisico e psicofisico, imprese del turismo, cultura e arte”, stando alla nota della stessa Confcommercio. “Tutti insieme – prosegue il comunicato -, con una sola e forte voce per protestare contro le limitazioni e le chiusure del DPCM 25 ottobre, per dare una nuova visione e speranza, nel rispetto delle persone, delle attività e delle normative vigenti”.



Confcommercio Marche Nord chiarisce anche quali siano i requisiti per poter partecipare alla manifestazione, che definisce “pacifica, statica e a carattere nazionale”, in quanto - in realtà - frutto del lavoro della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE). La manifestazione si svolgerà, infatti, contemporaneamente in 24 piazze italiane. Ed ecco i requisiti: mascherina, distanziamento sociale di almeno un metro, divisa da lavoro, cartelloni e striscioni.



Al termine Confcommercio Marche Nord consegnerà al Comune di Pesaro, al prefetto e alla Regione Marche un documento con tutte le richieste e le istanze delle categorie più colpite dal decreto.





