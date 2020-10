San Benedetto: Coronavirus: 274 nuovi contagi, 123 sono in provincia di Ancona. Altre due le vittime

1' di lettura

24/10/2020 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2713 tamponi: 1621 nel percorso nuove diagnosi e 1092 nel percorso guariti.

I positivi sono 274 nel percorso nuove diagnosi: 57 in provincia di Macerata, 123 in provincia di Ancona, 32 in provincia di Pesaro Urbino, 37 in provincia di Fermo, 24 in provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (41 casi rilevati), contatti in setting domestico (74 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (64 casi rilevati), 8 casi registrati nel setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/divertimento (15 casi rilevati), 3 casi rilevati nel setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (10 casi) e 4 casi riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario. Di 55 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

Purtroppo il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore presso l'ospedale di San Benedetto del Tronto si è verificato il decesso di un 81enne residente a Monteprandone (Ascoli Piceno) mentre presso l'ospedale di Fermo si è verificato il decesso di una 85enne residente a Venarotta (Ascoli Piceno). Entrambi presentavano patologie pregresse. Salgono così a 1003 i decessi nelle Marche per Covid19.