Covid e scuola, nelle Marche sospesa l'attività in presenza per 154 classi e oltre 3.000 studenti, tutti i dati

16/10/2020 - Quanti sono gli studenti contagiati nelle Marche? E quanti quelli del personale (docente e non)? Il Ministero dell'Istruzione ha diffuso il report dei contagi relativi alle scuole, aggiornato al 14 ottobre.

Nelle Marche hanno partecipato alla rilevazione 231 istituzioni scolastiche su 236, ovvero il 97,88%.



Sono state censite 9.978 classi e 202.137 studenti.



Sono 25 i casi di positività tra il personale docente (pari allo 0,108% del totale dei docenti); 10 quelli nel personale non docente (lo 0,164% del totale); 167 quelli tra gli studenti (lo 0,083%).



I docenti in quarantena nella nostra regione sono 307 (l'1,33%); quelli del personale non docente 37 (0,608%); 2.002 gli studenti (0,99%).



Le classi per le quali in questo momento risulta sospesa l'attività in presenza sono 154 nelle Marche (l'1,543%), per un totale di 3.372 studenti (1,668%).



Come percentuali le Marche navigano intorno alla media nazionale: leggermente sotto per quanto riguarda la positività dei docenti e del personale non docente in quarantena, mentre alle voci positività del personale non docente e studenti, docenti e studenti in quarantena, classi e studenti con attività in presenza sospesa siamo un po' sopra ai dati medi nazionali.



Guardando anche alle altre regioni, i dati che maggiormente balzano all'occhio sono le percentuali di docenti in quarantena in Umbria e quelle di classi e studenti con attività in presenza sospesa in Campania: gli unici che superano il 3% dei loro totali di riferimento.