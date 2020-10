Coronavirus: in una settimana 465 nuovi casi e solo 90 guariti. La settimana scorsa i nuovi malati erano 259

1' di lettura

12/10/2020 - Nelle Marche i numeri dei nuovi contagi sono ancora lontani da quelli di marzo e aprile, ma è preoccupante la velocità con cui questi dati crescono.

Nella settimana appena trascorsa la provincia con più casi è stata quella di Ascoli, con 141 casi. 106 ad Ancona, 91 a Macerata, 73 a Fermo. Pesaro e Urbino contiene i nuovi casi a 44. 10 i casi che hanno coinvolto residenti fuori regione.

Il numero dei malati oggi nelle Marche è di 1329, mentre sette giorni fa erano 954 e solo 762 due settimane fa. Di questi in ospedale sono ricoverati in 55, erano 34 la settimana scorsa e solo in 5 sono in terapia intensiva contro i 6 di sette giorni fa. Il dato migliore è quello dei deceduti: nessuno questa settimana.

I guariti questa settimana sono stati 90, 25 più della settimana scorsa, un numero chese confrontato agli oltre 1300 malati sembra preoccupatamente bassa.