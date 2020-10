Jesi: Quarantenni a casa coi genitori, Gilberto Mannarini si racconta a "Italia sì"

2' di lettura

03/10/2020 - Gilbo in diretta su RaiUno, intervistato da Marco Liorni, e a sorpresa il collegamento con mamma Leonella e babbo Gianni.

"Ci ho provato ad andare a vivere da solo ma l'esperienza non mi è piaciuta, così ho deciso di tornare a casa con mamma e babbo, si sta meglio e si risparmia!". Questo l'esordio di uno dei volti più conosciuti a Jesi, Gilberto Mannarini, in arte "Gilbo". Vuoi per la sua professione (ha gestito bar, lavorato nella ristorazione e oggi ha due pizzerie in città), vuoi per la sua carica di simpatia e schiettezza alla "jesina", non c'è in città chi non lo conosca, dal bambino all'anziano.

Perciò quando Marco Liorni ha chiesto all'amico e collega marchigiano Marco Zingaretti una segnalazione adatta per raccontare in tv, nel suo programma del sabato pomeriggio "Italia sì", cosa significhi per un quarantenne vivere ancora coi propri genitori, la scelta è stata davvero facile. Un personaggio del calibro di Gilbo non poteva che "spaccare" il video.

E le aspettative non sono rimaste deluse: alle 17 la trasmissione di RaiUno ha preso a trattare il tema dei "mammoni", dei quarantenni che vivono ancora in casa coi genitori. Gilberto, elegante in completo blu, si è presentato come difensore di una categoria. "Ognuno ha una sua storia, perciò decide della sua vita in totale libertà, e nel mio caso vivere con babbo e mamma ora è un bene per tutti".

Infatti può aiutare i genitori che non sono più giovani, e in cambio avere un aiuto con le spese di casa. Un buon compromesso poiché lui stesso contribuisce all"economia familiare.

Così sembrerebbe tutto molto serio, troppo per chi lo conosce bene. Infatti ha sempre accompagnato il suo racconto con una battuta e una risata. Come quando, stimolato del domande degli opinionisti in studio, ha rivelato che i momenti intimi li trascorre non a casa ma in albergo da un amico oppure in auto.

Oltre all'emozione per la diretta, Gilberto non sapeva che si sarebbe collegata anche mamma Leonella. Una bella sorpresa dagli studi RAI di Ancona, soprattutto per aver portato il punto di vista della mamma che non ha nascosto il piacere di aver accolto nuovamente a casa il figlio, dopo la breve esperienza fuori. Un piacere perché come mamma il legale col figlio è sempre speciale, ma anche perché è un aiuto per lei e il marito. Ma se Gilberto trovasse la sua strada, si è detta ugualmente felice.

Gilberto ha strappato un'ultima risata ai telespettatori sul finale, citando una frase detta da un famoso comico, Maurizio Battista: "la donna da sposare è la mamma!"