Job Talent, la risposta di Confartigianato a chi cerca e offre lavoro

01/10/2020 - Confartigianato lancia un Portale integrato innovativo dedicato a cittadini e aziende, per evitare la fuga dei giovani e la dispersione delle nostre eccellenze produttive.

Aiutare i giovani che cercano lavoro, mettendo a loro disposizione una vetrina dove proporsi. Aiutare le aziende che vorrebbero assumere, ma non trovano un luogo da cui pescare i talenti. Due problemi, una soluzione comune: Job Talent, un innovativo strumento integrato dell’area Lavoro di Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino, capace di incrociare domanda e offerta di lavoro.

"Confartigianato rinnova il suo impegno per la comunità – spiega il Segretario Generale di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino Marco Pierpaoli – ponendo il lavoro al centro della ripartenza, offrendo uno strumento a supporto del territorio e delle nostre imprese, agevolando l’inserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro così da evitare la fuga dei nostri giovani. Un dato su tutti: nel periodo 2009-2018 ben 247 mila giovani hanno abbandonato l'Italia, di questi 6000 sono marchigiani. Job Talent nasce per arginare questo fenomeno, che impoverisce aziende e comunità".

"Come imprenditore, prima ancora che da guida di Confartigianato, confermo la difficoltà per le aziende di trovare figure professionali in linea con il proprio percorso di sviluppo - spiega il Presidente Graziano Sabbatini - il nostro portale integrato si propone come una soluzione, non la soluzione, senza la presunzione di risolvere i problemi del mercato del lavoro. Certo, Job Talent ci aiuterà a trovare il ragazzo giusto per il lavoro giusto, ma non basta: assumere deve far rima con sburocratizzare, occorrono contratti flessibili, che permettano all'azienda e al lavoratore di crescere insieme, serve una riforma dell'apprendistato, semplificare le procedure, perché un imprenditore anche quando vuole assumere, si trova spesso ostaggio della burocrazia".

"Gli indici demografici mostrano una forte riduzione dei residenti nelle Marche e un progressivo invecchiamento della popolazione”, spiega il Prof. Gian Luca Gregori, Magnifico Rettore dell'Università Politecnica delle Marche. “Abbiamo pochi giovani anche per la mancanza di opportunità – prosegue il Rettore – e una prima risposta è dare valore alle competenze. Per questo, l'Università Politecnica delle Marche, da quest’anno, ha 4 nuovi Corsi di Laurea, per rispondere alle esigenze del presente, pensando alle sfide del futuro. Come i corsi "Data science per l'economia e le imprese" e "Management della sostenibilità ed economia circolare" entrambi fondati su temi molto attuali. La sintesi di questo ragionamento vede in Job Talent un importante strumento. Questo progetto agevola il rapporto domanda-offerta e permette una integrazione con il territorio. Questa è la nostra missione comune, nella logica di ‘filiera’, ognuno nelle proprie competenze".

"La nostra Area Lavoro rappresenta già un'eccellenza sul territorio. Con Job Talent avremo una opportunità in più da poter offrire - annuncia Maila Cascia, Responsabile Area Lavoro di Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino”. Supporteremo in modo rapido e semplice le Imprese nella ricerca dei profili professionali richiesti, consentendo alle aziende di presentare le vacancy disponibili. Assisteremo i lavoratori nella ricerca di occupazione offrendo loro un mezzo di candidatura spontanea per l'inserimento in banca dati o una candidatura specifica in risposta ad un annuncio. Il Portale Job Talent - aggiunge la Dott.sa Cascia - svolgerà anche una funzione informativa sulle agevolazioni e strumento di accesso al mercato del lavoro e relative attività di Confartigianato: programma Garanzia Giovani, tirocini, alternanza scuola lavoro, creazione di un'impresa".

Il progetto Job Talent sarà presentato ufficialmente nel corso di un del Convegno previsto per il 3 ottobre alle ore 10 presso la Mole Vanvitelliana di Ancona, "e mi piace sottolineare - annuncia Giulia Mazzarini, responsabile Marketing e Promozione di Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino - che sabato saranno presenti accanto ai rappresentanti delle Istituzioni, anche dei Dirigenti degli Istituti Superiori, perché sono un elemento essenziale di quella rete che Job Talent vuole creare.

L'obiettivo è sostenere le imprese e la loro competitività, ma anche fare sinergia con il territorio, con questa piattaforma smart e innovativa. Con Job Talent anche noi di Confartigianato ci innoviamo negli strumenti che offriamo alle imprese - prosegue la Dott.sa Mazzarini - Job talent valorizza fortemente anche e soprattutto le piccole imprese, che spesso non sono conosciute o accantonate nella ricerca del lavoro, a vantaggio dei grandi gruppi".



Info: www.confartigianatoimprese.net/convenzione/jobtalent/