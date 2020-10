Coronavirus: 28 i nuovi positivi nelle Marche, 6 in provincia di Ascoli

1' di lettura

01/10/2020 - Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2137 tamponi: 1046 nel percorso nuove diagnosi e 1091 nel percorso guariti.

I positivi sono 28 nel percorso nuove diagnosi: 6 in provincia di Ascoli Piceno, 6 in provincia di Pesaro Urbino, 6 in provincia di Ancona, 5 in provincia di Fermo, 4 in provincia di Macerata e 1 fuori regione.



Questi casi comprendono 5 soggetti sintomatici, 15 contatti in ambito domestico, 4 contatti stretti di casi positivi, 2 rientri dall'estero (Albania e Perù) e 2 casi in fase di verifica.

Salgono a 30 i ricoverati in regione, di cui 6 in terapia intensiva. Sono 783 le persone in isolamento domiciliare. Nessuna vittima nelle Marche nelle ultime 24 ore.