Civitanova: Morrovalle: incidente sul lavoro all’interno di un cantiere, morto un uomo

2' di lettura

01/10/2020 - Cosa è successo in quei pochi attimi, intorno alle 10 di giovedì mattina, in un casolare di campagna in via Petrocca Santa Lucia? Di certo, al momento, c’è solo la tragica morte di Piero Barbaresi, 61 anni, di Civitanova Marche, all’interno del cantiere per la ristrutturazione di un’abitazione.

Quando sono intervenuti i soccorsi, l’anziano, che era al lavoro nella casa del fratello del fidanzato della figlia, era seppellito sotto alcuni tubi che stava scaricando da un furgone. Sul posto è arrivata la Croce Verde di Morrovalle e poi anche l’eliambulanza, ma per il 61enne ormai era troppo tardi. Resta però il buio sulle cause che hanno portato alla morte dell’uomo e nessuna pista è esclusa: dal malore alla caduta accidentale, passando per la fatalità legata a uno movimento imprevisto dei tubi stessi. Su questi elementi stanno indagando i carabinieri della stazione di Morrovalle e della compagnia di Civitanova Marche e l’Ispettorato per il lavoro di Macerata. Sul caso la Procura ha aperto un’inchiesta, mettendo il cantiere sotto sequestro (è da valutare anche se l’uomo stesse lavorando secondo tutte le prescrizioni di legge) e disponendo l’autopsia, che è stata fissata per sabato mattina all'ospedale di Macerata.

