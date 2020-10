RinasciMarche (+Europa, Civici e Verdi) festeggiano l'elezione di Luca Santarelli in consiglio regionale

1' di lettura

30/09/2020 - Luca Santarelli è stato l'unico eletto in consiglio regionale della lista RinasciMARCHE che comprende +Europa, esponenti civici e i Verdi. Un'elezione rocambolesca a causa di una legge elettorale quanto meno discutibile che prevede che il primo candidato presidente non eletto venga eletto consigliere e prenda il seggio della seconda lista della sua coalizione. In questo modo RinasciMARCHE ha un consigliere e Italia Viva che ha raccolto più voti non ne ha nessuno.

RinasciMARCHE non è un patto elettorale, che si scioglie dopo le elezioni, è un progetto politico a lungo termine: Luca Santarelli lavorerà per tutte le forze che compongolo la lista e per ogni singolo candidato. Verdi e +Europa che nelle Marche, nonostante la sconfitta elettorale, hanno avuto un risultato migliore che nel resto d'Italia, continueranno a collaborare nella nostra regione.

Durissima l'analisi della sconfitta elettorale, imputata al terremoto, alla vicenda di Banca Marche, alla Sanità e all'incapacità della passata amministrazione di affrontare questi temi. Sul banco degli imputati anche il principale alleato, il PD.

RinasciMarche non esprime una posizione univoca sul ballottaggio di Senigallia. I verdi e Luca Santarelli si schierano convintamente con Fabrizio Volpini, mentre + Europa non prende posizione. Entrambe le formazioni politiche al primo turno appoggiavano Gennaro Campanile.