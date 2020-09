San Benedetto: Coronavirus: 17 i nuovi positivi nelle Marche, 4 in provincia di Ascoli

1' di lettura

24/09/2020 - Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1512 tamponi: 890 nel percorso nuove diagnosi e 622 nel percorso guariti.

I positivi sono 17 nel percorso nuove diagnosi: 5 in provincia di Pesaro Urbino, 4 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Macerata, 3 in provincia di Ancona e 2 fuori regione.



Questi casi comprendono 1 rientro dall'estero (Romania), 4 contatti in ambito domestico, 3 soggetti sintomatici, 4 contatti stretti di casi positivi, 2 casi riscontrati dallo screening realizzato nel percorso sanitario, 2 casi rilevati dallo screening effettuato in ambiente lavorativo e 1 caso in fase di verifica.

Salgono a 28 i ricoveri nelle strutture della Regione, 3 i malati in terapia intensiva. Sale anche il numero delle persone in isolamento domiciliare, 672. Nelle Marche giovedì, una nuova vittima.