Ancona, tornano le Sardine: appuntamento domenica in piazza del Papa, ospite Elly Schlein

1' di lettura

11/09/2020 - Nelle ultime settimane è iniziato il fermento popolare in merito alle prossime elezioni regionali, stiamo assistendo ad una campagna elettorale che sta sempre più entrando nel vivo e tantissime persone che seguono il nostro movimento ci hanno chiesto di tornare in piazza e di farci sentire.

Non abbiamo lasciato queste richieste inascoltate e ci siamo subito mossi nell’organizzazione di un evento che possa ritrovarci di nuovo tutti insieme per continuare a crederci e non assistere passivamente ad una eventuale vittoria di questa destra troppo estrema.

L’appuntamento è quindi per Domenica 13 Settembre alle ore 18:00 in Piazza del Plebiscito (detta del Papa), la stessa che ci ha visto protagonisti lo scorso 5 Dicembre dove avevamo riportato in piazza i valori costituzionali, i valori dell’antifascismo e della buona politica. In questo nuovo evento abbiamo voluto concentrarci sul contrasto all’astensionismo e alla destra con tante testimonianze ed interventi.

Saranno presenti con noi in piazza Elly Schlein, Vicepresidente Regione Emilia-Romagna, Fabio Salamida, giornalista, Maurizio Blasi, ex caporedattore TgR Marche, associazioni che operano nel sociale come la Caritas e Legambiente e inoltre la voce di altre sardine da altre regioni.