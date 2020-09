Mangialardi incontra Argomenti2000: insieme per rilanciare sanità, agricoltura e partecipazione democratica

2' di lettura

07/09/2020 - Maurizio Mangialardi, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Marche, ha incontrato a Fano i rappresentanti di Argomenti2000, associazione di amicizia politica che opera in diverse città marchigiane.

Al centro dell’incontro il documento elaborato il 1° agosto, a Loreto, da Argomenti2000 sul futuro della Regione Marche. A introdurre l’incontro sono stati Francesco Torriani e Ilaria Ramazzotti, mentre Nino Santarelli ha presentato il documento di Loreto. Gli interventi dei partecipanti si sono focalizzati su sanità, partecipazione, agricoltura, legami comunitari, con un suggerimento in premessa: la Regione dovrà recuperare la sua funzione programmatoria da realizzare alla luce delle problematiche e delle risorse già presenti, orientandosi verso un’azione unitaria comprensibile, nei suoi obiettivi, a tutti i cittadini.



“È stato un incontro molto stimolante – ha dichiarato Mangialardi – che mi ha permesso di raccogliere e fare miei elementi importanti per rilanciare settori chiave come la sanità, l’agricoltura e la partecipazione democratica. La sfida che abbiamo davanti è un crocevia fondamentale per le Marche: noi vogliamo vincere con proposte concrete su temi fondamentali per i cittadini. Lo vogliamo fare per rilanciare questa regione e per difendere quei valori che da sempre contraddistinguono la nostra identità: coesione sociale, solidarietà, cura delle fasce più deboli della popolazione, senso della comunità. E in tale direzione va il prezioso contributo offerto da Argomenti2000”. Tra gli obiettivi indicati da Argomenti2000, la salute da tutelare non solo attraverso i servizi sanitari e sociali, ma anche mediante le politiche per lo sviluppo, dando particolare priorità alle fragilità: malattie croniche, salute mentale, disabilità, malattie rare. Secondo Argomenti2000, va inoltre attuata un’integrazione concreta tra sanità e servizi sociali attraverso una nuova programmazione territoriale realizzata a livello di Ambiti Territoriali Sociali e di Distretti Sanitari in collaborazione con i Dipartimenti di area Vasta.



Altra questione cara all’associazione, è quella relativa a tutte le principali filiere agroalimentari delle Marche, che dovranno essere rivisitate e rilanciate alla luce degli ecosistemi produttivi coerenti con il Green New Deal. Infine la valorizzazione della partecipazione democratica, tema sui cui, grazie al confronto tra Argomenti2000, Partito Democratico e istituzioni marchigiane, si è giunti all’approvazione della legge regionale 31 del 2020. Su questo fronte, hanno spiegato i rappresentanti di Argomenti2000, sarà necessario generare una nuova cultura partecipativa; promuovere il ruolo della cittadinanza attiva, dei corpi intermedi e della società civile; aumentare la qualità delle decisioni pubbliche grazie al confronto tra la conoscenza dei saperi tecnici e quella dei saperi comuni.