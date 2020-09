Coronavirus: 6 nuovi positivi, 3 in provincia di Ancona

1' di lettura

07/09/2020 - Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 636 tamponi: 348 nel percorso nuove diagnosi e 288 nel percorso guariti.

I positivi sono 6 nel percorso nuove diagnosi: 3 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Ascoli Piceno e 1 in provincia di Macerata. Questi casi comprendono 2 rientri dall'estero (Romania), 2 soggetti sintomatici, un caso rilevato dallo screening percorso sanitario e uno in fase di verifica.

Sono 17 le persone ricoverate nelle Marche, una in terapia intensiva, gli altri in reparti non intensivi. 370 in isolamento domiciliare.