Civitanova: Miss Italia sbarca a Civitanova, si corre per la fascia della più bella delle Marche

2' di lettura

04/09/2020 - Domenica 6 settembre, nello spazio del Varco sul Mare del Lido Cluana, andrà in scena l’evento principe dedicato alla bellezza femminile: Miss Italia, giunto alla sua 81esima edizione. A Civitanova sarà proclamata Miss Marche 2020, reginetta di bellezza per un anno, grazie all’iniziativa dell’assessorato al turismo del Comune e realizzata in collaborazione con l’agenzia Pai srl.

Prenderanno parte alla manifestazione 28 concorrenti scelte tra le selezioni del concorso che si sono svolte nei mesi estivi nei vari comuni delle Marche. Le miss saranno protagoniste dell’evento e si alterneranno con cambi d’abito e gioielli. Oltre alle concorrenti che sfileranno in abiti eleganti, costumi e body ufficiale, lo spettacolo sarà arricchito da alcune performance di musica e cabaret. Sul finale, la suggestiva sfilata di abiti da sposa, con i tessuti preziosi e ricami ricercati di “Toi spose” di Terni, sponsor nazionale del concorso.

A selezionare le miss, sarà una giuria che terrà in considerazione diversi aspetti, sia l’estetica, ma anche la personalità delle ragazze. La conduzione della serata sarà affidata a due noti presentatori legati al concorso: Manila Nazzaro, ex Miss Italia, attrice e conduttrice e Marco Zingaretti presentatore molto conosciuto e apprezzato nel nostro territorio. Tra le varie performance, si alterneranno Francesco Capodacqua, showman nel programma Amici di Maria De Filippi, Marco Capretti con il suo cabaret conosciuto per il programma Made in Sud, Virginia Galliani, violinista, Sofia Lou vincitrice del Cantagiro Marche 2020, Massy cantante in tour che si esibirà insieme a due ballerine.

Sono già 300 le prenotazioni per la serata arrivate oggi all’Ufficio turismo. Inizio spettacolo ore 21.45. Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria.

