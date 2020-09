Sport: Trofeo Interregionale Marche-Abruzzo, prima manifestazione per il pattinaggio corsa

2' di lettura

31/08/2020 - Domenica 30 agosto si è svolta presso il pattinodromo di Senigallia la prima tappa del trofeo interregionale Marche-Abruzzo, prima manifestazione per il pattinaggio corsa nella zona del centro Italia post-lockdown, organizzata dalla LunA Sports Academy con il patrocinio del comune di Senigallia.

Con un grande impegno da parte di tutto il direttivo e dei genitori la società senigalliese, che primeggia nelle classifiche nazionali da un paio di anni, è riuscita nell’intento di riportare i ragazzi alle competizioni facendogli vivere una positiva esperienza agonistica rispettando tutte le norme AntiCovid.

Le avverse condizioni meteo hanno causato più volte la sospensione delle gare costringendo lo staff a lavorare sodo per asciugare la pista e far riprendere la manifestazione; nonostante questo si è svolto tutto rispettando degli orari consoni. Per evitare di creare situazioni di assembramento il programma è stato suddiviso in fasce orarie dedicate a categorie specifiche in modo che ogni due ore circa ci fosse un ricambio di atleti e genitori. Nella prima parte dedicata ai più piccoli si sono ben difesi i giovanissimi ed esordienti della LunA Sports Academy (alcuni di loro all’esordio nel mondo dell’agonismo sportivo).

Per le categorie maggiori (dai 12 anni in su) tutti gli atleti della LunA Sports Academy si confermano competitivi ad alto livello dando prova che anche tutto il lavoro di home-training portato avanti con tanta motivazione durante il periodo di confinamento ha dato i suoi frutti. Tutto il team tornerà subito in pista per continuare a lavorare e mantenere alta la concentrazione in questa anomala stagione agonistica che li vedrà impegnati prima nella seconda tappa del Trofeo Interregionale Marche-Abruzzo e poi in ben due Campionati Italiani che si svolgeranno tra la fine di settembre ed i primi di ottobre.