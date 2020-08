Urbino: Giro d'Italia U23, sospesi il mercato e le occupazioni di suolo in centro storico

1' di lettura

25/08/2020 - L’Amministrazione Comunale rende noto che in occasione della prima tappa della gara ciclistica Giro d’Italia Under 23 in programma sabato 29 agosto 2020 sarà sospeso il mercato settimanale in viale Buozzi e Piazzale Roma.

Inoltre dalle ore 7 del 28 agosto 2020 alle ore 24 del 29 agosto 2020 sono sospese in via temporanea tutte le concessioni di suolo pubblico con obbligo per i concessionari di rimuovere tutte le strutture nelle seguenti aree: Via Puccinotti, Via V. Veneto, Piazza della Repubblica, Corso Garibaldi, Via Mazzini, ultimo tratto della Via Raffaello da incrocio Via Bramante a Piazza della Repubblica e Via Matteotti.



Le misure sono state adottate a tutela della circolazione stradale e della massima sicurezza per la gara.