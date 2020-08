Marche, Ancona. Cade in casa a Benevento e prende il treno: anziana soccorsa alla stazione di Ancona

1' di lettura

25/08/2020 - Anziana di 82 anni soccorsa alla stazione ferroviaria di Ancona per un trauma cranico. Prima di di partire da Benevento era caduta in casa sbattendo la testa

Si è alzata presto martedì mattina perché doveva prendere il treno che da Benevento l'avrebbe portata a Padova. È però caduta in casa, sbattendo la testa. Ripresasi, e forse sottovalutando quanto successo, la donna, un'anziana di 82 anni, è partita lo stesso.

Ore dopo, sul treno, la donna ha accusato un malore poco prima di arrivare ad Ancona. Una volta in stazione, sono quindi scattati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti l'automedica del 118, la Croce Gialla e gli agenti della Polfer. L'anziana è stata trasportata al pronto soccorso di Torrette per il trauma cranico riportato in mattinata. Non è grave.