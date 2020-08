Fano: Tutto pronto per Passaggi Festival: il programma definitivo

14' di lettura

24/08/2020 - Grandi eventi, grandi ospiti, grandi libri. Nonostante tutto. L’ottava edizione di Passaggi Festival è ormai alle porte. Una bella notizia per la città e per la cultura in generale, che quest’anno va doppiamente festeggiata data l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Al netto delle preoccupazioni per l’altalena dei contagi, quel che è certo è che Passaggi si farà. E in tutta sicurezza. “È stato fatto un enorme sforzo per far sì che ogni appuntamento possa essere vissuto in totale serenità”, ha garantito il patron Giovanni Belfiori, che ha presentato il programma ufficiale di questa edizione che si svolgerà da mercoledì 26 a domenica 30 agosto.

Non solo libri, non solo saggi, ma anche poesia, fumetto, narrativa, teatro, scienza, mostre d’arte, laboratori, visite guidate, per un totale di 60 eventi e 100 ospiti che riempiono il ricco programma di quest’anno. Ma come sempre il grande punto di forza sarà la ‘caratura’ degli ospiti. Un nome su tutti: il regista premio Oscar Oliver Stone, l’ospite internazionale che inaugurerà la piazza principale del festival. È lui uno dei più gettonati dai tantissimi che stanno già prenotando il loro posto. Anche se sul gradino più alto del podio c’è nientemeno che il veterano di Passaggi Corrado Augias, già insignito del premio giornalistico Andrea Barbato nel 2015. Tante prenotazioni anche per Giovanni Allevi, Valerio Massimo Manfredi e Oliviero Toscani. Grande risposta da parte del pubblico, dunque: quasi tutti gli eventi di Piazza XX Settembre sono infatti già sold out.



Ma c’è ancora spazio per tanti curiosi e appassionati. L’importante è aver chiare le regole, tra mascherine e divieto di assembramento. Gli organizzatori fanno inoltre sapere che chi arriva tardi perde il diritto al posto, che verrà dunque riassegnato al momento. E in caso di pioggia? Soltanto un nubifragio – comunque attualmente non previsto dal meteo – potrebbe causare l’annullamento del singolo evento. Impensabile trasferirsi al Teatro della Fortuna, incapace di contenere – tenendo conto delle norme vigenti – tutte le persone che avranno già prenotato per la piazza. E se dovesse piovere poco? Ombrello in mano e libri bene all’asciutto: Passaggi non si ferma di certo per due gocce d’acqua. Ad ogni modo non tutti gli eventi richiedono la prenotazione, come ad esempio quelli all'ex Chiesa di San Francesco e quelli al Pincio: qui l’accesso è libero fino a esaurimento posti, comunque limitati a causa del Covid. Al contrario, per gli incontri in Piazza XX Settembre e quelli alla Mediateca Montanari è necessario riservare il proprio posto. Il minimo comun denominatore è che ovunque si entra soltanto con la mascherina.



La kermesse letteraria ideata e diretta dal giornalista Giovanni Belfiori - in media-partnership con La Lettura del Corriere della Sera, Ansa, Vista, Rai Cultura, Rai Radio 3, Rai Italia e Rainews24, col contributo della Regione Marche e il main sponsor Coop Alleanza 3.0 – deve tanto anche e soprattutto ai finanziamenti del Comune di Fano. “Questa edizione era tutt’altro che scontata – ha precisato il sindaco Massimo Seri -, ma noi a Passaggi ci teniamo troppo, perché questo evento ci ha fatto crescere anche a livello nazionale, e riesce a creare grande contaminazione e condivisione con tutta la città”. Soddisfazione anche da parte dell’assessore alla cultura Caterina Del Bianco e dell’assessore al turismo Etienn Lucarelli. “Si chiude così un mese ricco di eventi – hanno detto -, e nel modo più dignitoso”.



Segue un estratto del comunicato stampa, con l’elenco degli ospiti, le novità, e il programma nel dettaglio.



Giovanni Allevi, Nando dalla Chiesa, Corrado Augias, Linus, Valerio Massimo Manfredi, Gianluigi Nuzzi, Ema Stokholma, Oliviero Toscani, Giorgio Zanchini, a cui andrà il Premio Andrea Barbato per il Giornalismo 2020, tra i nomi più noti. Ma anche due maestri italiani del fumetto, Giacinto Guadenzi e Filippo Scòzzari, la figlia di Bud Spencer, Cristiana Pedersoli, gli ex magistrati Gian Carlo Caselli e Guido Lo Forte, due realtà di successo della musica indie e del web, Giovanni Truppi e Il Terzo Segreto di Satira. E poi le novità di questa ottava edizione, come Buongiorno Passaggi, tre saggi presentati al mattino in un locale del mare con caffè e giornale gratis, Futuropresente, incontri su lavoro e innovazione, consigliato per studenti e imprenditori, Chiedersi Perché, la filosofia spiegata ai più piccoli, ma anche conferme come Europa / Mediterraneo, la rassegna di narrativa straniera al suo secondo anno con un’autrice italo-polacca esordiente e un focus sugli scrittori albanesi in Italia a cui parteciperà anche l’ambasciatore della Repubblica di Albania.



IL PROGRAMMA

Il palco centrale di Piazza XX Settembre ospita la rassegna Grandi Autori. È qui che si tesse il filo conduttore dettato dal tema, che quest’anno è: “Leggere per ricordare comprendere costruire”. Si aprirà mercoledì 26 agosto, alle 20, con il saluto inaugurale degli organizzatori e a seguire un evento speciale del festival: il regista statunitense premio Oscar Oliver Stone che presenta in anteprima la sua autobiografia (“Cercando la luce. Scrivere, dirigere e sopravvivere” La nave di Teseo). Alle 21 un decano del giornalismo italiano, Corrado Augias (“Breviario per un confuso presente” Einaudi). Giovedì 27 il giornalista di Rete 4 Gianluigi Nuzzi (ore 19, “Giudizio universale”, Chiarelettere) conversa con Giorgio Santelli di Rainews24 e la politologa Nadia Urbinati (ore 21, “Io, il popolo”, Il Mulino) è intervistata da Alessandra Longo di Repubblica; venerdì 28 il medico Pier Luigi Rossi (ore 19, “Le ricette della buona salute”, Aboca Edizioni) converserà con Patrizio Roversi, Nando dalla Chiesa (ore 21, “La partita del secolo. Italia–Germania 4 a 3”, Solferino) è intervistato da Antonio Di Bella direttore di Rainews24 con il vice campione del Mondo 1970 e centrocampista azzurro in Italia-Germania Giancarlo 'Picchio' De Sisti e Cristiana Pedersoli, figlia di Bud Spencer (ore 22.30, “Bud. Un gigante per papà”, Giunti) conversa con il giornalista e conduttore tv Tiberio Timperi e con il presidente della Quadriennale d’Arte Umberto Croppi. Sabato 29 agosto sono attesi i magistrati Gian Carlo Caselli e Guido Lo Forte (ore 19, “Lo Stato illegale. Mafia e politica da Portella della Ginestra ad oggi”, Laterza) che conversano con Nando dalla Chiesa. Sabato è anche la giornata del Premio Andrea Barbato per il Giornalismo assegnato al giornalista Rai Giorgio Zanchini: il Premio verrà consegnato alle 21.00 sul palco di piazza XX Settembre, subito dopo aver presentato con Lorenzo Pavolini di Rai Radio 3 il suo ultimo saggio su cultura e informazione (“Cielo e soldi” Aras). Chiude il fotografo e pubblicitario di fama internazionale Oliviero Toscani (ore 22.30, “Caro Avedon. La fotografia in 25 lettere ai grandi maestri”, Solferino) intervistato da Alessandra Longo. Domenica 30 agosto la giornata conclusiva è affidata al compositore, direttore d’orchestra e pianista Giovanni Allevi (ore 19, “Revoluzione”, Solferino) che conversa con Massimo Sideri del Corriere della Sera, e al maestro del genere fiction/non-fiction, lo storico Valerio Massimo Manfredi (ore 21, “Antica Madre”, Mondadori).



Il Premio Passaggi, assegnato ogni anno a personalità autorevoli del panorama culturale e civile italiano, per il 2020 è stato conferito all'editore Nicola Crocetti, grecista di fama e fondatore della rivista “Poesia”. A lui è dedicato l’incontro di Passaggi diVersi che chiuderà l’intera manifestazione, domenica 30 alle 22 alla Chiesa di San Francesco, al quale partecipano Antonio Troiano, responsabile del settimanale del Corriere della Sera “La Lettura” e capo redattore Cultura del quotidiano di via Solferino, Roberto Galaverni, critico letterario de La Lettura – Corriere della Sera, e Fabrizio Lombardo, poeta e redattore della rivista di letteratura Versodove. Ma non sarà l’unico momento a lui dedicato: da mercoledì 26 a sabato 29 agosto alle 21 sul palco di piazza XX Settembre, Un minuto di poesia. Omaggio a Nicola Crocetti, con letture dei poeti Francesca Perlini, Franca Mancinelli, Renata Morresi e Vincenzo Bagnoli.



Da giovedì 27 a sabato 29, alle ore 9.30 al Bon Bon Art Cafè del lungomare Lido, Buongiorno Passaggi. Libri a colazione con la giornalista del Corriere della Sera Federica Seneghini (“Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce”, Solferino), la docente di Storia all’Università di Bologna Maria Giuseppina Muzzarelli (“Le regole del lusso. Apparenza e vita quotidiana dal Medioevo all'età moderna”, Il Mulino), lo storico ed ex rettore dell’Università di Urbino, Stefano Pivato (“Storia sociale della bicicletta”, Il Mulino), intervistati dalla critica letteraria Carolina Iacucci e da Chiara Grottoli della redazione di Passaggi.



Libri alla San Francesco - ospitati nell’omonimo suggestivo monumento a cielo aperto - conta sei appuntamenti: mercoledì 26 agosto il giornalista di Repubblica Marco Bracconi (ore 17.30, “La mutazione”, Bollati Boringhieri) intervistato da Filippo Rosati, presidente dell’associazione Umanesimo Artificiale, e da Fabio Bordignon dell’Università di Urbino; a seguire sarà Bracconi insieme al direttore del festival Giovanni Belfiori ad intervistare Cinzia Sciuto (ore 19, “Non c’è fede che tenga. Manifesto laico contro il multiculturalismo”, Feltrinelli); giovedì 27 Pietro Del Soldà (ore 18, “Sulle ali degli amici” Marsilio) conversa con Carolina Iacucci; venerdì 28 Chiara Valerio (ore 18, “La matematica è la politica”, Einaudi) è intervistata da Alessandro Beretta de La Lettura – Corriere della Sera. Gli altri tre incontri saranno condotti da Flavia Fratello de La7 e Tiziana Ragni di Repubblica Live che avranno ospiti, alle ore 21, tre note giornaliste: Costanza Rizzacasa D’Orsogna (giovedì 27, “Non superare le dosi consigliate”, Guanda), Ritanna Armeni (venerdì 28, “Mara. Una donna del Novecento” Ponte alle Grazie) e Simonetta Fiori (sabato 29, “La testa e il cuore. L'amore in trenta storie”, Guanda).



Sempre la San Francesco, alle 22.30, ospiterà la rassegna di narrativa Europa/Mediterraneo, quest'anno dedicata a scrittori di origine straniera che vivono in Italia con un focus sull’Albania. Giovedì 27 apre l'italo-polacca Dagmara Bastianelli (“Il balcone in pietra”, Edizioni Dialoghi), intervistata da Lorenzo Pavolini; venerdì 28 l'italo-albanese Elvis Malaj (“Il mare è rotondo”, Rizzoli) dialoga con Pavolini e Alice Astrella; sabato 29 altri due scrittori albanesi che vivono in Italia: il medico Arben Dedja (“Trattato di medicina” Vague edizioni) e Durim Taci (“Extra Time”, Mimesis Edizioni) in conversazione con Jessica Chia de La Lettura - Corriere della Sera e alla presenza dell’ambasciatore albanese Anila Bitri Lani e dell’addetta culturale dell’ambasciata Ledia Mirakaj.



“Passaggi di Benessere” con due volumi pubblicati da Aboca Edizioni, alle 18 alla San Francesco: il primo sabato 29 agosto con Erika Maderna (“Con grazia di tocco e di parola - La medicina delle sante”) intervistata da Loredana Lipperini di Radio 3, il secondo domenica 30 con il poeta e scrittore Tiziano Fratus (“Sogni di un disegnatore di fiori di ciliegio”) che conversa con Antonio Riccardi, poeta e direttore editoriale di Aboca.



Lo spazio per i giovani è ai giardini del Pincio con Fuori Passaggi, dedicato a musica e social, e Passaggi fra le Nuvole, ai graphic novel: tutte le sere alle 21.30, sabato doppio appuntamento. Giovedì 27 salirà sul palco il direttore artistico di Radio Dj Linus (“Fino a quando” Mondadori) che converserà con il dj e critico musicale Luca Valentini. Venerdì 28 ci sarà il cantautore Giovanni Truppi (“Cinque” Coconino Press) con gli illustratori Antonio Pronostico e Fulvio Risuleo. Sabato 29 Ema Stokholma (“Per il mio bene” Harper Collins) e a seguire la performance live della band Meganoidi nell’ambito della presentazione del libro della giornalista musicale Francesca Amodio (ore 22.30, “L’Osteria del Palco” Polaris) a cui parteciperà il patron del MEI- Meeting delle etichette Indipendenti Giordano Sangiorgi insieme a Ivana Stjepanovic del MEI, la quale conduce anche l’incontro di chiusura, domenica 30 agosto, con il collettivo satirico più amato del web, Il Terzo Segreto di Satira (“La paranza dei buonisti” Longanesi”). Al critico di fumetti Alessio Trabacchini il compito di conversare con gli ospiti di Passaggi fra le Nuvole: giovedì 27 Gianluca Costantini (“Libia” Mondadori) presenta l’ultima sua opera di graphic journalism, venerdì 28 agosto l’appuntamento è con l’illustratrice Claudia Palmarucci (“Marie Curie” Orecchio Acerbo), sabato 29 un protagonista della scena del fumetto europeo, Filippo Scòzzari (“Lassù no” Coconino Press) e domenica 30 chiude il fumettista Michele Petrucci (“L’insaziabile” Coconino Press).



Alla Mediateca Montanari Memo, alle 18, gli eventi per i più piccoli. Alla rassegna Piccoli asSaggi, la Saggistica per diventare grandi, curata dalla direttrice del Sistema Bibliotecario di Fano Valeria Patregnani, si affianca una nuova programmazione di libri filosofici condotta dalla giovane filosofa Ippolita Bonci Del Bene. Dedicati alla scienza del pensiero gli appuntamenti di giovedì 27 con Simonetta Tassinari (“S.O.S. Filosofia” Feltrinelli Kids) e venerdì 28 con Armando Massarenti (“Socrate, quell’adorabile rompiscatole” e “Platone e l’uomo invisibile” ELI La Spiga Edizioni). Gli animali saranno invece i protagonisti degli incontri di Piccoli Assaggi grazie a Marina Marinelli (“Prendere il volo” Topipittori), sabato 29 agosto, e a Claudia Fachinetti (“Ninna il piccolo riccio con un grande cuore” Piemme – Il battello a vapore), domenica 30.



Alla Memo anche due lezioni di Saper Fare: dalle 17 alle 19, sabato 29 Lorenzo Pavolini, direttore Scuola Passaggi, su ‘Scrivere. Da dove cominciare’ e a seguire Gianluca Sposito, avvocato e scrittore, su ‘Imparare la retorica (senza essere… retorici)’; Sposito presenta, insieme al giornalista Dante Leopardi, anche il volume “Quanto siamo retorici. Libera l’oratore che è in te” (Intra). Domenica 30 agosto, sempre alla memo dalle 17 alle 19, appuntamento con Futuropresente - Incontri dialoghi e visioni sulle nuove tecnologie: una conversazione con Stefano Da Empoli (Presidente i-Com Istituto per la competitività, Università della Tuscia) autore di “Intelligenza artificiale: ultima chiamata” (Egea - Università Bocconi), Mario Mantovani (Presidente Cida Manager italiani) autore de “Il lavoro ha un futuro anzi tre” (Guerini), Paolo Dello Vicario (Ceo ByTek Marketing) e Michele Loreti (Università di Camerino).



Dalla collaborazione con l’Università di Camerino nascono i laboratori per bambini e i seguitissimi appuntamenti di Calici di Scienza. Tutti i pomeriggi da giovedì 27 a sabato 29, alle 16.30 alla Memo, laboratori di chimica e di informatica per bambini dai sei ai dodici anni tenuti da ricercatori e docenti di UniCam. Alle 18.30 alla Sala da tè L’Uccellin bel verde, Calici di Scienza, conversazioni con aperitivo offerto ai partecipanti. Protagonisti i docenti dell’Università: giovedì 27 Pippo Ciorra, senior curator per l’architettura al MAXXI di Roma (Istruzioni per non restare senza architettura); venerdì 28 l’informatica Barbara Re (Tre storie di donne scienziato: una per ricordare, una per comprendere e una per costruire); sabato 29 la biologa Stefania Scuri (L’Acqua: per ricordare, per comprendere e per costruire); e infine domenica 30 chiude l’informatico Michele Loreti (Scienza è Gioco).



Tre le esposizioni della sezione Arti Visive tra pittura, fumetto e fotografia visitabili dal 26 agosto al 27 settembre. La mostra principale, “Strip o no?”, è dedicata a un grande illustratore italiano, Giacinto Gaudenzi, le cui opere saranno ospitate negli spazi della Memo (inaugurazione mercoledì 26 agosto alle 18.30). La pittrice Veronica Chessa porta all’Enoteca Terra, in centro storico, un lavoro inedito dal titolo “Identità mascherata”, mente la Centraledicola di piazza Amiani ospita le fotografie di Alessandro Santi e i testi di Massimo Bini curati da Marcello Sparaventi per Centrale Fotografia in collaborazione con AF News.



Passaggi in Teatro propone “La caduta della Luna”, pièce teatrale su Leopardi e Fellini 'lunari' prodotta da Passaggi Festival, con regia, soggetto e sceneggiatura di Carolina Iacucci e tre giovani attori protagonisti (Irene Guidi, Tommaso Rizzitelli, Sebastiano Valentini). Appuntamento di chiusura della prima giornata del festival, mercoledì 26 alle 22.30 alla San Francesco.

Tornano, infine, anche le visite guidate a cura di Manuela Palmucci. Da mercoledì 26 agosto a sabato 29 alle 18 in giro per Fano alla scoperta delle botteghe della tradizione, dei luoghi e dei monumenti di Passaggi in Città (pubblicazione del festival), del centro storico e per i più piccoli una visita in bicicletta vietata ai maggiori di 14 anni.



Programma sempre aggiornato su: www.passaggifestival.it.





Resta aggiornato in tempo reale con il nostro servizio gratuito di messaggistica: