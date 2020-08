Civitanova: Viaggio choc per due ragazzini dalla Croazia a Civitanova attaccati sotto un Tir

1' di lettura

22/08/2020 - Due ragazzi di 15 e 16 anni di origine Afgana hanno viaggiato per più di mille chilometri attaccati sotto un tir dalla Croazia a Civitanova Marche .

Vivi per miracolo un quindicenne ed un sedicenne Afgani trovati dagli uomini dell'ufficio Dogane di Civitanova Marche nascosti sotto ad un'autoarticolato proveniente dalla Croazia. Il conducente ha dichiarato alle autorità che non si era accorto della presenza dei due ragazzi .

I giovani erano senza cibo ne acqua e quindi molto provati . Sono stati sottoposti subito al tampone del Covid 19 e sono stati allertati gli uomni del Comissarito di Polizia che dopo il fotosegnalamento hanno provveduto ad accompagnarl in ospedale e successivamnete il Comune di Civitanova Marche ha provveduto ad ospidarli in una struttura per minori in attesa dei risultati degli esami.