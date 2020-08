Coronavirus: 2 positivi nelle Marche, uno di rientro dall'estero e uno con sintomi

1' di lettura

10/08/2020 - Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 548 tamponi: 173 nel percorso nuove diagnosi e 375 nel percorso guariti.

I positivi sono 2 nel percorso nuove diagnosi: un caso di rientro dall'estero in provincia di Ancona e un caso sintomatico in provincia di Macerata.

Restano 11 nella regione i ricoverarìti in reparti non intensivi, mentre sono 154 le persone in isolamento.