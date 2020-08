Civitanova: "Cecchetti tra le stelle" chiude col botto: 2.000 presenze e un quadro di Celli donato alla città

2' di lettura

10/08/2020 - «Siamo felicissimi e ringraziamo tutto il pubblico che ci ha fatto compagnia in queste serate». Nella frase corale del CdA dell’Azienda dei Teatri e della direttrice sta la felicità per l’ottimo esito della rassegna di cinema all’aperto “Cecchetti tra le stelle”.

Dieci serate, dieci sold out e i conti sono presto fatti: con 200 posti a disposizione, le presenze si quantificano in 2.000. Numeri da capogiro che segnano il grande successo della rassegna all’aperto all’ex campo da basket all’esterno del Cecchetti. Dopo il lungo digiuno cinematografico imposto dal Governo per contenere la pandemia da coronavirus, i Teatri hanno coraggiosamente scelto di organizzare un cartellone all’aperto, con proiezione sul muro del cinema Cecchetti, per omaggiare due grandi stelle del firmamento italiano, in occasione del loro centenario: Federico Fellini e Alberto Sordi.

Dieci serate, tutti i martedì e i giovedì, dal 7 luglio al 6 agosto, realizzate grazie al contributo del Banco Marchigiano di Civitanova Marche, in collaborazione con l’associazione Arte, la Pro Loco Civitanova Marche e la Protezione Civile.

«È stato un grandissimo successo di pubblico – dichiara il presidente Aldo Santori – di ogni fascia d’età. Particolarmente partecipata la proiezione de “La Dolce Vita” con l’intervento introduttivo di Evio Hermas Ercoli e la serata finale con “Il marchese del Grillo”». Prosegue la vicepresidente Michela Gattafoni: «Abbiamo fatto sempre il tutto esaurito e ci dispiace che tante persone non abbiano trovato posto. Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto anche numerose telefonate di chi ci chiedeva di continuare con la rassegna, un grazie davvero a tutti».

Con “Cecchetti tra le stelle” si è conclusa anche la mostra “Omaggio a Fellini”, curata dall’artista Anna Iskra Donati. Una delle opere esposte, “Immagine WGH11” di Alfredo Celli, è stata donata dall’artista alla città e verrà collocata all’interno della Pinacoteca Comunale.

