Basket: ufficializzati i calendari, Aurora Jesi nel girone C

Primo atto della nuova stagione per l'Aurora Basket che, nella giornata odierna, ha conosciuto i nomi delle sue avversarie: il Consiglio Federale tenutosi a Roma, infatti, ha ratificato la composizione dei gironi per la prossima stagione sportiva 2020/2021.

Come nella scorsa annata, Jesi è stata inserita nel girone C insieme con le altre marchigiane, Ancona, Civitanova, Fabriano, Montegranaro e Senigallia, le tre compagini abruzzesi, Giulianova, la nuova Roseto e Teramo, e le new entry del Veneto, Basket Padova, e Basket Padova (ripescata), Vicenza, Mestre e San Vendemiano. Completano il girone le friulane Cividale e Monfalcone.

Definiti i raggruppamenti non resta che attendere i calendari con il via previsto, a meno di cambiamenti della situazione Covid-19 in Italia, per il 15 Novembre prossimo; ad anticipare il campionato, inoltre ci sarà una Supercoppa organizzata da LNP. Ad assegnare le quattro promozioni, infine, ci saranno i consueti playoff, ancora incrociati (girone A con B e girone C con D), che verranno disputati dalle prime otto classificate.



Questi i quattro gironi completi.



GIRONE A: Alba, Alessandria, Omegna, Oleggio, San Miniato, Libertas Livorno, Cecina, Firenze, Cesena, Faenza, Rimini, Imola, Ozzano.

GIRONE B: Robur Varese, Sangiorgese, Olginate, Piadena, Ju.Vi.Cremona, Bernareggio, Pavia, Vigevano, Crema, Fiorenzuola, Piacenza, Bologna Basket 2016, Palermo, Torrenova, Ragusa, Agrigento.

GIRONE C: Virtus Padova, e Padova Basket, San Vendemiano, Mestre, Vicenza, Monfalcone, Cividale, Senigallia, Fabriano, Jesi, Montegranaro, Civitanova Marche, Ancona, Giulianova, Teramo, Roseto.

GIRONE D: Luiss Roma, Real Rieti, Formia, Cassino, Salerno, Sant’Antimo, Pozzuoli, Avellino, Nardò, Bisceglie, Ruvo di Puglia, Molfetta, Taranto, Matera, Catanzaro, Reggio Calabria.