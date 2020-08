Por Fesr 2014-2020: pubblicate le graduatorie del bando per l’internazionalizzazione delle imprese comparti “legno-mobile” e “moda”

2' di lettura

06/08/2020 - Sono state pubblicate le graduatorie del bando a sostegno dell’internazionalizzazione dell’imprese marchigiane dei comparti “legno e mobile” e “moda”. Verranno finanziati 62 progetti (per un totale di 78 aziende) con 5,6 milioni di contributi previsti.

Promuoveranno 11,5 milioni di investimenti in grado di favorire la ripartenza e sostenere la ripresa delle attività imprenditoriali. Le iniziative proposte dal sistema abitare sono 33, mentre quelle presentate dalle attività che operano nella moda, abbigliamento, calzature sono 29. Delle 78 imprese coinvolte, 65 sono piccole e micro: hanno presentato progetti in forma singola o aggregata, evidenziando come i temi dell’innovazione e dell’internazionalizzazione stiano contaminando la progettualità del mondo produttivo marchigiano.

L’interesse è testimoniato anche dall’alto numero di domande pervenute: 175, nonostante i termini scadessero a maggio, in pieno lockdown, con un orizzonte dei mercati completamente sconvolto dalla pandemia. Scenario che le imprese hanno “cavalcato”, come chiesto per la prima volta da un bando della Regione, con interventi coordinati di innovazione e internazionalizzazione per consolidare i mercati di riferimento (Europa, Russia, Cina) e aggredire quelli nuovi.

Nei Piani presentati compaiono spese per la digitalizzazione dei campionari o degli archivi, per la creazione di vetrine virtuali, per sviluppare o potenziare e-commerce, ma anche per la ricerca di materiali eco-sostenibili, riciclabili o rigenerati da utilizzare nelle collezioni storiche o per la realizzazione di prodotti innovativi. Complessivamente saranno beneficiarie delle risorse previste dal bando 12 imprese delle province di Ancona (886 mila euro di contributi), 7 di Ascoli Piceno (399 mila euro), 18 di Fermo (1,2 milioni di euro), 24 di Macerata (1,7 milioni), 17 di Pesaro e Urbino (1,3 milioni).

Rimangono in graduatoria, da finanziare, 84 progetti (30 del sistema abitare e 54 della moda) che richiederebbero la disponibilità di 7 milioni aggiuntivi.

Le graduatorie sono consultabili ai link: https://www.regione.marche.it/portals/0/Attivita_Produttive/internazionalizzazione/AZ%209_1%20START%20UP/Allegato%20A%20Graduatoria%20Sistema%20Abitare%20ID%20412.pdf

https://www.regione.marche.it/portals/0/Attivita_Produttive/internazionalizzazione/AZ%209_1%20START%20UP/Allegato%20B%20Graduatoria%20Sistema%20Moda%20ID%20413.pdf