Coronavirus: 8 positivi nelle Marche, 5 legati al focolaio di Montecopiolo

1' di lettura

02/08/2020 - Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 826 tamponi, di cui 563 nel percorso nuove diagnosi e 263 nel percorso guariti.

I positivi rilevati sono 8: 5 in provincia di Pesaro Urbino, 1 in provincia di Macerata e 2 in provincia di Fermo. Dei positivi di oggi, 5 persone sono riferibili al focolaio di Montecopiolo e le restanti ai percorsi diagnostici legati ai rientri dall'estero e agli accessi alle prestazioni sanitarie.

Al momento sono 12 in totale i ricoveri in regione , 1 in strutture ospedaliere (cinque in più negli ultimi due giorni) e uno ospite nella RSA di Campofilone in provincia di Fermo.



Degli 11 ricoveri ospedalieri, tutti in reparti non intensivi, 6 si trovano presso l'Ospedale Marche Nord di Pesaro (5 in malattie infettive e 1 in ostetricia e ginecologia), 2 nel reparto di malattie infettive dell'Ospedale regionale di Torrette, 2 nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Fermo e uno nell'ospedale di Macerata.



Per quel che riguarda l'isolamento domiciliare, al momento sono 136 i casi positivi, mentre il totale sale a 1038 (di cui 380 in provincia di Pesaro e Urbino) se si considerano anche gli individui in isolamento per essere venuti a contatto con casi accertati.