Fermo: Fermo, Università Politecnica delle Marche: didattica in presenza, il 23 settembre si riparte

4' di lettura

24/07/2020 - Si torna in aula, 23 settembre il giorno x. Il pro rettore e preside di ingegneria, prof. Marco D’Orazio illustra il sistema messo in campo dalla Politecnica delle Marche per consentire lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, ma in sicurezza.

«Un momento difficile questo. L’Ente Universitario Fermano sta cercando di conformarsi alle novità. Veniamo da un anno, quello scorso, record dal punto di vista delle immatricolazioni» afferma il sindaco Calcinaro.

«Per la nostra università, Fermo è sede di particolare importanza. Rispetto all’inizio notevolissimo è stato lo sviluppo di un’area, fortemente attrattiva, come ingegneria gestionale» dice il preside.

Una scelta ben precisa quella dell’Ateneo: ripartire a settembre con la presenza degli studenti, «una scelta - precisa - che ha comportato una forte attenzione nel trovare un bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e le esigenze culturali e l’effettuazione di importanti investimenti in termini di dotazioni tecnologiche».

Si tratterà, per l’esattezza, di modelli didattici misti. Un terzo delle lezioni infatti si svolgerà da remoto così da rendere al meglio fruibili le aule più grandi. La restante parte, in presenza.

Naturalmente protocolli stringenti onde evitare il contagio.

«Sarà garantito un servizio di controllo agli accessi, una sanificazione costante e, tramite un sistema ad hoc, la possibilità di prenotare il posto in aula. Così facendo lo studente sa, prima di muoversi, se c’è effettivamente la possibilità di frequentare quella lezione in quella giornata, in relazione alla capienza dell’aula» spiega D’Orazio.

Specie per le matricole, che devono prendere confidenza con la vita universitaria, si è optato per delle lezioni frontali, in un’aula, e dei dispositivi di proiezione di quella stessa lezione in un’altra aula, «in questo modo lo studente che avrà bisogno di chiarimenti potrà, al termine della lezione, rivolgersi all’insegnante».

Il piano operativo è pronto, gli orari anche. «Siamo pronti a qualsiasi evenienza, sia positiva che negativa. L’obiettivo nostro è salvaguardare il cuore della vita universitaria, il rapporto umano quindi».

Alcuni grandi Atenei italiani stanno pensando al frazionamento poiché non hanno possibilità alternative - spiega il preside. In pratica «non ci sarà una linea operativa unica per tutte le università, a meno che non emergono delle linee che ci obbligano ad agire tutte in un certo modo. Le università sono tra loro molto differenti , lo stesso modello non può essere applicato a tutte: di questo si è preso atto».

Capitolo lauree. «Bisogna pensare alle cose importanti della vita, alle persone care che si hanno intorno. Se una persona si laurea in una stanza e, al termine della discussione, non può far altro che festeggiare con se stesso perché i suoi affetti non possono entrare, è evidente che la tesi in presenza, in questo modo, non avrebbe avuto senso. Magari, appena possibile, recupereremo con una proclamazione».

Le iscrizioni cominceranno il 1 agosto. «Nel frattempo abbiamo sviluppato, a partire da marzo, un sito dedicato all’orientamento (orienta.univpm.it) dove con dei webinar sono state presentate le offerte formative, i corsi di laurea, con colloqui anche diretti con i docenti per spiegazioni specifiche sui corsi stessi».

Agevolazioni. «La politica della Politecnica è sempre stata quella di venire incontro alle esigenze delle famiglie con tassazioni non elevate, per consentire l’accesso anche alle persone con maggiori difficoltà economiche».

L’ultimo segno di vicinanza messo in campo, l’innalzamento della fascia della no tax area a 30 mila euro di Isee. Ulteriori sistemi di supporto in vista.

Intanto - fa sapere il preside - sarà in presenza anche la sessione di esame di settembre, con lo stesso protocollo di sicurezza messo in atto per le lezioni in aula, quindi mascherine, prenotazione e gel disinfettante.

Qualche dato in conclusione, in attesa delle nuove immatricolazioni: 147 le immatricolazioni nell’anno accademico 2019/2020. Circa 800 gli studenti che complessivamente riempiono le aule della facoltà di ingegneria gestionale a Fermo. «Ѐ il corso più numeroso dopo ingegneria biomedica. Siamo pronti per accogliere studenti il più possibile anche quest’anno» conclude il pro rettore.