Coronavirus: un positivo in provincia di Pesaro su oltre 1.100 tamponi nelle Marche

24/07/2020 - Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1116 tamponi: 556 nel percorso nuove diagnosi e 560 nel percorso guariti.

Un caso positivo è stato registrato in provincia di Pesaro Urbino.

Resta invarito il numero dei ricoverati: 3, uno in terapia intensiva a Pesaro, 2 in reparti non inensivi a Macerata e Torrette. I dimessi salgono a 5697 (+6) mentre in isolamento domiciliare ci sono 129 (-5) persone.

Venerdì nuova giornata senza vittime.