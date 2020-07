Civitanova: Abbattere le difficoltà per scendere in spiaggia: col progetto Sedie Job 24 carrozzine speciali sul lungomare

4' di lettura

24/07/2020 - Non lascia, anzi raddoppia il progetto Sedie Job. Lanciato nel 2014 dall’allora amministrazione Corvatta, il piano di potenziamento dell’accessibilità alla spiaggia per i disabili torna in campo anche questa estate grazie a un finanziamento da 17 mila euro (8 mila dalla Regione, 3.500 da Abat e Csla, il resto dal Comune) che ha portato a 24 il numero di sedie a rotelle speciali in dotazione lungo il litorale civitanovese.

Si tratta di sedie a rotelle speciali per potersi muovere sulla battigia o anche in acqua. Coloro che ne hanno necessità possono prenotarle chiamando il numero dedicato che sarà presto attivo o contattando direttamente uno degli stabilimenti balneari che hanno aderito all’iniziativa, ossia: Arturo, Attilio, Batik, Caracoles, Contessa, Federico, Figaro, Filippo, G7, Galileo, Galliano, Gianfrnco, Giovanni e Anna, Hosvi, Ippocampo, La Croce del Sud, Lampara, Lido cristallo, Raphael Beach, Re Sole, Rolando e Veneziano.

«Eravamo partiti già lo scorso autunno, poi col coronavirus si è fermato tutto – racconta il presidente dei balneari civitanovesi Marco Scarpetta nella conferenza stampa di lancio del settimo anno del progetto – siamo arrivati tardi per questa stagione ma non abbiamo voluto mollare. Quando pubblico e privato collaborano nei modi giusti, come in questo caso, si realizzano cose meravigliose come questa».

La convenzione dà in uso all’Abat le attrezzature di tre tipologie differenti (sedie a rotelle, sedie galleggianti e deambulatori), depositate presso gli stabilimenti balneari del lungomare nord e sud con impegno al trasferimento degli ausili tra i vari stabilimenti su prenotazione dell’utenza, che utilizzerà l’attrezzatura in forma totalmente gratuita.

«Una città che dà accoglienza anche le persone con difficoltà motorie è una città che si eleva – afferma il presidente provinciale dell’Abar Mara Petrelli – di fatto c’è a disposizione una seduta ogni due chalet, ma è ovvio che verranno trasferite in base alle richieste lungo tutto il litorale».

Quando il progetto partì, nel 2014, il Comune acquistò 11 sedute, una da destinare al Paolo Ricci e 10 da posizionare sul lungomare. Di strada se n’è fatta da allora. «Fu un progetto pilota dal quale la Regione partì per ampliarlo a tutte le Marche – spiega la consigliera comunale del Pd Mirella Franco – è stato bello poter collaborare ancora a questa iniziativa grazie al coinvolgimento arrivato dall’assessorato».

A facilitare l’accesso alla spiaggia ci sono poi le due passerelle posizionate una sul lungomare nord (tra Aloha e Ippocampo) e una a sud (vicino a Solemar). «In questo momento di emergenza è stato particolarmente difficile districare tante situazioni – dice l’assessore al welfare Barbara Capponi – ma siamo riusciti ad investire tempo e risorse su questo protocollo con una ricaduta ancora più concreta di questo servizio. Inoltre, l’Abat ci consente un’ulteriore agevolazione da questa estate perché ridurrà le tariffe del 10% alle persone con disabilità e dal prossimo anno anche sulle tariffe stagionali dimostrando un’attenzione concreta sia per la cittadinanza che per chi vuole trascorrere le vacanze in città. Sono contenta di portare avanti una iniziativa di chi mi ha preceduto, i progetti che meritano vanno mantenuti e fatti crescere».

Ora si parte come si può, ma per la primavera 2021 è in programma una giornata formativa a indirizzo di bagnini e operatori dei balneari per imparare ad usare al meglio le sedie Job. «Una sinergia positiva che dà una risposta concreta non solo in termini quantitativi, ma anche di qualità della vita», ha concluso la consigliera comunale di maggioranza Laura Marinelli.

