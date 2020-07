Elezioni regionali: un sondaggio dà Mangialardi in vantaggio su Acquaroli

1' di lettura

21/07/2020 - "Maurizio Mangialardi in netto vantaggio sui sondaggi per le prossime elezioni regionali". E' quanto emergerebbe da un sondaggio elettorale circolato in ambito nazionale tra i Democratici.

Dal sondaggio il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Marche risulterebbe in vantaggio dell’11% su Francesco Acquaroli, candidato a Governatore della Regione Marche per il centrodestra, che sembrerebbe invece vantare un 8% in più nel confronto tra le liste.



“Non so come la stampa abbia avuto questi dati – spiega Maurizio Mangialardi – di certo a Roma i partiti hanno i loro sondaggi riservati. Il Pd di sicuro. Non posso confermare, ma girando le Marche da nord a sud e incontrando tantissime persone, imprese e associazioni dico che un sentiment molto positivo nell’aria c’è, così come la voglia di conoscere e condividere il nostro progetto di governo per la Regione”.