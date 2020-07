Coronavirus: zero nuovi positivi e nessuna vittima nelle Marche

1' di lettura

15/07/2020 - Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1319 tamponi: 630 nel percorso nuove diagnosi e 689 nel percorso guariti.

Nessun caso positivo è stato registrato nelle Marche.

Il numero dei positivi resta stabile dunque rispetto a martedì a Pesaro e Urbino con 2.764 casi, 1.879 ad Ancona, 1.157 a Macerata, 473 a Fermo, 294 ad Ascoli Piceno e 237 fuori regione.

Sono ancora 4 i ricoverati nei reparti di terapia non intensiva. Salgono i guariti/dimessi, 5.661 (+3), mentre sono 153 i pazienti in isolamento domiciliare.



Anche nella giornata di mercoledì non si sono registrati decessi.