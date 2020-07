2° Edizione del percorso formativo in musica popolare diretto dal maestro Mogol, scadenza per le domande il 20 Luglio

2' di lettura

14/07/2020 - La Regione Marche anche per l'anno 2020 finanzia 15 percorsi formativi di perfezionamento nell’ambito della musica popolare presso il CET – Centro Europeo di Toscolano diretto dal maestro Mogol.

L’avviso pubblico per individuare i 15 partecipanti ai corsi di perfezionamento per Autori di testi, Compositori e Interpreti, scade il 20 luglio 2020. E’ rivolto a giovani tra i 18 e i 36 anni residenti nelle Marche. E’ la seconda edizione del bando finalizzato a valorizzare e rafforzare le competenze di giovani talenti attraverso un percorso di accompagnamento formativo, innovativo, specialistico e altamente qualificato per indirizzare i giovani autori di testi, compositori o interpreti, verso un'affermazione professionale stabile. I percorsi formativi si terranno presso il CET, un’associazione no-profit fondata, nel 1992, e diretta dal Maestro Giulio Rapetti Mogol con lo scopo di valorizzare e qualificare principalmente nuovi professionisti della musica popolare e le esigenze della comunicazione.

Nel 2001, il CET è stato riconosciuto, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, come Centro d’interesse pubblico per la sua unicità a livello nazionale e, ancora oggi, è considerato un Centro di Eccellenza della musica Popolare. Il percorso, a cui i giovani selezionati potranno accedere, si realizzerà a partire dal prossimo mese di settembre fino a novembre 2020 e si articolerà su 15 giornate full immersion presso il CET, suddivise in tre fasi non consecutive di 5 giorni ciascuna, intervallate da circa 3 settimane di attività da svolgere autonomamente sulla base di specifiche indicazioni personalizzate fornite dai docenti che seguiranno, da remoto, l’avanzamento dell’attività.

Al termine del percorso formativo è previsto un esame di verifica delle competenze acquisite con rilascio di attestato, la registrazione in studio di un brano musicale da parte di ogni singolo allievo e un saggio pubblico di fine corso su canzone con testo e musica scritti e interpretati dagli allievi. Potranno partecipare al corso anche coloro che hanno già frequentato la prima edizione dell'iniziativa purché l'iscrizione venga fatta ad una tipologia di corso differente rispetto a quella già frequentata.

Tutte le informazioni, le modalità di partecipazione, di selezione e la modulistica per presentare la domanda sono reperibili nella sezione Bandi al seguente link: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio/Bandi-di-finanziamento/id_9304/3383

Per INFO:

-Segreteria CET - Tel. 0744 9343200

-Regione Marche - PF Istruzione e Formazione - Tel 071/8063839