Marcozzi (Capogruppo regionale FI): "chiediamo la modernizzazione della rete autostradale e sostegno alle imprese"

10/07/2020 - "Come possono passare inosservati, a chi guida la nostra Regione, le riflessioni e i dati di Camera di Commercio e Confindustria sulla crisi delle nostre imprese e sul nodo infrastrutture? Siamo in una situazione di totale emergenza con un Governo nazionale che dimentica le Marche e un’Amministrazione regionale a guida Pd che fa il pesce in barile.

Le associazioni di categoria, e noi di Forza Italia da sempre, chiediamo a gran voce la modernizzazione della rete autostradale da Porto Sant’Elpidio verso sud con la terza corsia. Un intervento infrastruttura che, come ricorda Confindustria, ha un’enorme valenza anche dal punto di vista della sicurezza stradale e autostradale. Ma anche sociale, economica, turistica e ambientale.

Le Marche sud, quelle Marche che hanno maggiormente subito la crisi economica e quella derivante dal Coronavirus, non possono essere l’imbuto d’Italia, un’assurdità infrastrutturale che condiziona in negativo il turismo, l’ambiente, con il traffico congestionato anche sulla ss16, nel cuore di tanti paesi e città lungo l’Adriatica, e l’economia con ritardi e difficoltà nel trasporto.

Il Fermano, bene ricordarlo a chi sembra fare orecchie da mercante, è la quarta provincia in Italia per diminuzione di iscrizioni di imprese tra marzo-maggio 2019 e lo stesso periodo di quest’anno. Urge un piano infrastrutturale serio e mirato per le Marche del Sud, passo imprescindibile per il rilancio economico del nostro territorio che da eccellenza mondiale sta diventando la Cenerentola d’Italia.

E' ora di dire basta, i nostri territori meritano dignità. E questa sarà la priorità di Forza Italia e del centrodestra una volta che gli elettori ci consegneranno la guida della Regione".