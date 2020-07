Marche Nord e Covid-19, quanti contagi e decessi? Interrogazione della Consigliera regionale Pergolesi

2' di lettura

07/07/2020 - "Quanti contagi sono stati registrati fra il personale sanitario a Marche Nord? E i decessi? Quali protocolli di sicurezza sono stati seguiti?". Sono alcuni dei quesiti che la consigliera regionale Romina Pergolesi pone al presidente Luca Ceriscioli.

E riguardano tutti la gestione dell'emergenza da parte dell'azienda sanitaria operante nel pesarese, dove la pandemia ha causato purtroppo innumerevoli sofferenze e molteplici vittime. Un'interrogazione per fare ulteriore chiarezza, programmata per la discussione in Assemblea Legislativa mercoledì, 9 luglio.

"I documenti regionali esistenti relativi alle pandemie – spiega Pergolesi - illustravano con sufficiente precisione i rischi che una pandemia avrebbe comportato in termini di impatti sulla cittadinanza, sugli operatori sanitari e sull’impegno delle strutture sanitarie, evidenziando criticità sia in termini di scarsità di posti letto in terapia intensiva e di adeguata strumentazione, che relativamente al rischio di carenza nello stoccaggio e fornitura di dispositivi di protezione individuale, nonché problematiche riguardanti la riduzione dell'organico a seguito di eventuali contagi fra gli operatori sanitari. I suddetti documenti regionali individuavano, fra l'altro, modalità e tempistiche per intraprendere le misure necessarie a gestire correttamente la situazione pandemica".

Ecco, dunque, le domande: "A quanto ammontavano le scorte dei dispositivi di sicurezza individuali prima della pandemia nell’Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord? – chiede Pergolesi -. Quanti dispositivi sono stati acquistati ed a quale costo? Con quali atti l’Azienda ha dato disposizioni per la dotazione di dispositivi di sicurezza individuale degli operatori sanitari durante l'emergenza COVID-19? Quale protocollo di sicurezza è stato previsto per il personale sanitario, e servizi aziendali connessi, attraverso l’utilizzo di specifiche dotazioni di protezione individuali?". La consigliera regionale, inoltre, chiederà di conoscere "il numero totale del personale sanitario, e annesse attività, contagiato dal Covid-19 distinto per i mesi di marzo ed aprile 2020, e il numero dei soggetti deceduti a causa del Coronavirus".

Da discutere e mettere al voto, poi, la proposta della consigliera Pergolesi di individuare risorse per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.