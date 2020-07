Coronavirus: un nuovo contagio nelle Marche in provincia di Pesaro

1' di lettura

07/07/2020 - Una persona positiva al Coronavirus nelle ultime 24 ore, questo quanto comunicato dal Gores.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 790 tamponi: 546 nel percorso nuove diagnosi e 244 nel percorso guariti. Un caso positivo registrato in provincia di Pesaro Urbino.

In aumento anche i guariti e dimessi che sono ora 5619. Restano 5 i ricoverati, mentre sono 180 le persone in isolamento domiciliare.



Sono 21 in più di lunedì le persone isolate in casa per contatti con positivi al Covid-19 (425). In isolamento in casa anche 16 operatori sanitari.



Anche nella giornata di martedì non si sono verificati decessi, le vittime restano 987.