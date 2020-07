Gazebo Lega/ Marchetti: “i marchigiani sono con noi, insieme costruiremo un futuro nuovo”. Sono 12.758 le firme raccolte nel weekend in tutta la regione

1' di lettura

06/07/2020 - “La grande affluenza ai gazebo organizzati dalla Lega, testimonia che i marchigiani sono con noi, e insieme costruiremo un futuro nuovo per questa splendida terra”, ha dichiarato il commissario della Lega Marche, Onorevole Riccardo Augusto Marchetti. “In tutte le province sono state raccolte migliaia di firme, non solo per dire basta a questo governo anti-Italia, ma anche per fermare il poltronificio del candidato governatore del PD, Mangialadi.

Sono 12758 le firme totali raccolte nelle Marche durante weekend - ha reso noto Marchetti - un dato eccezionale che conferma la volontà di questa regione di invertire la rotta dopo anni di rovinosa amministrazione di sinistra. Il risultato raggiunto dall’iniziativa della Lega, è dimostrazione che la nostra squadra è presente nel territorio e sta lavorando accanto ai cittadini nella giusta direzione.

Sono orgoglioso delle donne e degli uomini della Lega Marche, che si stanno adoperando senza riserve per restituire dignità alla regione, messa in ginocchio dal PD. La risposta data dai cittadini in questo fine settimana - ha concluso il commissario - è un incentivo a proseguire senza indietreggiare di un millimetro: le Marche hanno bisogno della Lega, e noi ci siamo”.