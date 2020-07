Ligura: Caos autostrade, cancellati altri pedaggi

1' di lettura

03/07/2020 - Da domani, in Liguria, 150 chilometri di autostrada saranno percorribili senza pedaggio.

«Dati i rilevanti disagi sulle tratte liguri generati dalla concentrazione di attività di ispezione e manutenzione delle gallerie – si legge in un comunicato – Austrade per l’Italia ha stabilito da oggi un'ulteriore estensione delle esenzioni tariffarie rispetto a quelle già in essere dallo scorso 2 giugno». I lavori in corso, necessari per far fronte alle prescrizioni del Ministero sulla sicurezza, stanno creando grossi problemi agli automobilisti.