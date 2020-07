Urbino: Giro d'Italia Under 23, si parte ad agosto, meno tappe, ma confermata la partenza da Urbino

1' di lettura

02/07/2020 - È stata presentata presso la sede della Regione Veneto, a Venezia, la 43esima edizione del Giro d’Italia Giovani Under 23 Enel in programma da sabato 29 agosto a sabato 5 settembre 2020 attraverso le Marche, l'Emilia-Romagna, il Veneto e la Lombardia.

Ridotto il numero di tappe, da dieci a otto, ma confermata la partenza da Urbino per celebrare i 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio.



La tappa, in programma sabato 29 agosto, vedrà i corridori cimentarsi in un percorso ad anello, della lunghezza di 156.1 km, nell'entroterra della provincia, con partenza ed arrivo nella città ducale.



Ridimensionata la seconda tappa, inizialmente prevista da Urbino a Riccione (passando attraverso il Furlo, la valle del Metauro e le città di Fano e Pesaro) che partirà da Gradara.



Questo il porgramma:

Tappa 1: 29 agosto, Urbino-Urbino

Tappa 2: 30 agosto, Gradara-Riccione

Tappa 3: 31 agosto, Riccione-Mordano

Tappa 4: 1 settembre, Sorgà-Bolca

Tappa 5: 2 settembre, Marostica-Rosà

Tappa 6: 3 settembre, Colico-Colico

Tappa 7: 4 settembre, Lecco-Montespluga

Tappa 8: 5 settembre, Aprica-Aprica



Il Giro, rimandato a causa della pandemia di coronavirus, inizialmente era previsto dal 4 al 14 giugno.