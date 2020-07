Coronavirus: 3 positivi nelle Marche, 1 in provincia di Ancona, 1 Macerata e 1 Pesaro. Nessuna vittima

1' di lettura

02/07/2020 - Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 1343 tamponi, di cui 846 nel percorso nuove diagnosi e 497 nel percorso guariti.

Tre casi positivi registrati: uno in provincia di Pesaro e Urbino, uno in provincia di Ancona e uno in provincia di Macerata.

Continuano a non registrarsi vittime nella Regione. Restano 8 i ricoverati negli ospedali in reparti non intensivi.