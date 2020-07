Aeroporto delle Marche, tornano i collegamenti con l'Albania

1' di lettura

02/07/2020 - Blue Panorama Airlines, compagnia aerea di bandiera italiana, dal 4 luglio torna a collegare le Marche con l’Albania. Partiranno, infatti, dall’aeroporto di Ancona voli diretti di andata e ritorno per Tirana.

Blue Panorama opererà inizialmente due voli a settimana il martedì e il sabato. Da domenica 19 luglio, invece, saranno quattro i voli a settimana a collegare Ancona con Tirana, ogni martedì, giovedì, sabato e domenica. Il primo volo Blue Panorama è previsto da Tirana sabato 4 luglio alle ore 07:40, mentre la partenza dall’aeroporto di Ancona è fissata alle ore 09:40.

“Siamo particolarmente felici di poter tornare a collegare Ancona con l’Albania e di essere l’unica compagnia aerea italiana a unire le Marche con Tirana – ha commentato Remo Della Porta, Direttore Commerciale di Blue Panorama Airlines – Da tempo Blue Panorama garantisce rotte da e verso l’Albania collegando molte città italiane e per noi è importante continuare a farlo”.

“Grande soddisfazione per la ripresa del collegamento su Tirana che si va ad aggiungere all’operativo voli dell’aeroporto delle Marche. Tale collegamento riveste una grande importanza in quanto soddisfa le esigenze sia del traffico etnico che del traffico leisure e business” - questo il commento dell’Ing. Carmine Bassetti Amministratore Delegato di Aerdorica.

Le ultime disposizioni dell'Enac hanno introdotto novità per quanto riguarda i bagagli a mano: le cappelliere degli aerei non possono essere e tutti i trolley vanno imbarcati in stiva. A bordo sono ammessi solo bagagli a mano di dimensioni ridotte che possono essere posizionati negli spazi sotto le poltrone di fronte al passeggero.