Pesaro: Il Parco San Bartolo approda su Rai 2 protagonista della rubrica “Si Viaggiare”

01/07/2020 - Le bellezze del San Bartolo in vetrina su Rai 2: venerdì 3 luglio alle ore 13.40 andrà in onda la puntata della rubrica del TG2 “Si Viaggiare”, con un ampio servizio dedicato al Parco e alle sue eccellenze naturali, storiche e culturali.

Preparato con immagini esclusive girate nel periodo di massimo splendore della natura del Parco, tra vedute mozzafiato a picco sull’Adriatico e la caratteristica “marea gialla” delle ginestre in fiore, il servizio racconterà alcuni dei tesori del nostro territorio: dal fascino senza tempo del borgo dantesco di Fiorenzuola di Focara, con la sua spiaggia naturale ormai agli onori della cronaca internazionale, fino al porto di Baia Vallugola, oggetto di miti e leggende antiche, passando per l’altopiano del “Tetto del Mondo” con i suoi panorami a trecentosessanta gradi tra l’entroterra e la Riviera.



La giornalista Simona Carbonari ci condurrà alla scoperta di questo scrigno di tesori al confine tra Romagna e Marche, dando voce ad esperti e ad abitanti del luogo, depositari della memoria storica del nostro territorio. Non perdetevi il servizio!