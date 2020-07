IX Festival del giornalismo d'inchiesta delle Marche

3' di lettura

01/07/2020 - Torna il Festival del Giornalismo d’Inchiesta delle Marche, torna con due serate-evento che si terranno alla fine di Settembre ad Ancona e Osimo. Torna nonostante abbia dovuto affrontare grossi problemi.

La pandemia certo con le nuove norme decise per le manifestazioni in presenza, ma soprattutto l’improvvisa scomparsa proprio nei giorni più bui dell’epidemia di Gianni Rossetti, direttore e ideatore del Festival. E dunque la manifestazione di quest’anno, giunta ormai alla IX edizione, è stata voluta non solo per dare continuità all’iniziativa ma per ricordare e onorare nel modo più doveroso la memoria del Fondatore.

Il testimonial di Direttore Artistico è stato raccolto da Claudio Sargenti il cui è nome è stato indicato da un gruppo di colleghi e amici. Sarà una direzione nel segno della continuità visti i rapporti di amicizia che da più di 40 anni legavano i due colleghi. Dunque, nonostante tutto si parte. Saranno solo due le serate in programma, ma saranno molto interessanti e impegnative come da programma allegato.

Inutile presentare Borrometi o spiegare cosa può significare avere in presenza in mezzo al pubblico un agente “sottocopertura” che racconta la sua esperienza e il suo lavoro in mezzo ai narcotrafficanti. Sarà l’occasione per intitolare il Festival alla memoria di Gianni Rossetti, mentre nella seconda serata lanceremo gli argomenti, i temi, le inchieste, in sostanza, il programma di massima dell’edizione dell’anno prossimo, quando celebreremo, ci auguriamo con maggiore serenità, la decima edizione della manifestazione.

Come ogni anno a curare ed organizzare la manifestazione sarà il Circolo Culturale JUTER Club Osimo in collaborazione con il Circolo +76 e la partnership della Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro Urbino

Programma della prima serata:

Giovedì 24 settembre Tema della serata: “giornalisti sotto scorta – le inchieste che scottano; cosa comporta e i rischi che si corrono scrivendo la verità – l’educazione alla legalità”.

Intervengono: Paolo Borrometi, giornalista e scrittore; vicedirettore dell’AGI (agenzia di stampa nazionale) e consigliere nazionale della Fnsi (il sindacato dei giornalisti).

L’ attività di inchiesta portata avanti da Borrometi gli è costata minacce, intimidazioni e aggressioni, tanto che da anni Borrometi vive sotto scorta. Fabiana Pacella, giornalista professionista, salernitana; giornalista free lance avendo collaborato con diverse testate giornalistiche, locali e nazionali.

Autrice di numerose inchieste che le sono costate minacce e avvertimenti. Sala e località dell’incontro: Auditorium di Confartigianato Imprese Ancona, Pesaro-Urbino, località Baraccola di Ancona. Capienza: 80 posti (secondo le normative covid).

L’auditorium dispone anche di un ampio salone di ingresso dotato di un grande schermo. Posti riservati ai giornalisti: max 30. Orario dell’evento: dalle 21 alle 24.

Programma della Seconda Serata:

Sabato 26 Settembre tema dell’incontro: The Watchdog – Inchiesta sul narcotraffico Ne parleranno con il pubblico presente: Giovanni Pasimeni ed Alessandro d’Alessandro, autori dell’inchiesta sul narcotraffico.

I due giornalisti hanno ideato insieme il format giornalistico e investigativo “watchdog – l’infiltrato” per la Vita in Diretta, programma di punta di RaiUno. Il dott. Luigi Bovio, Vice Questore del Servizio Operativo – Sco – della Polizia di Stato e coordinatore degli agenti sotto copertura (undercover); un Agente undercover della Polizia di Stato che sarà presente all’evento, ovviamente in maniera irriconoscibile. Sala e località dell’evento: Hotel La Fonte di Osimo.

La sala congressi dell’Hotel La Fonte contiene 60 posti (con le normative covid), ma l’Hotel è dotato di un ampio porticato dove poter installare un monitor. Posti riservati ai giornalisti: 30 al massimo. Orari dell’evento: dalle 21 alle 24.