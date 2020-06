Coronavirus: oltre 1500 tamponi e 4 positivi nelle Marche

1' di lettura

24/06/2020 - Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 1501 tamponi, di cui 611 nel percorso nuove diagnosi, 677 nel percorso guariti e 213 nel percorso Hotel House.

Mercoledì si registrano quattro casi: uno in provincia di Pesaro e Urbino e uno in provincia di Macerata nel percorso nuove diagnosi. Due casi positivi nel percorso Hotel House.



I ricoveri restano 11 in totale nella regione, 2 in semi intensiva, 7 in terapia non intensiva e 2 in degenze post acute.

Anche nella giornata di mercoledì nessuna vittima per Covid. E' il nono giorno consecutivo senza decessi nelle Marche.