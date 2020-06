Coronavirus: 333 nuovi casi e altri 66 morti

1' di lettura

19/06/2020 - In aumento le terapie intensive.

Sono 66 le persone morte nelle ultime 24 ore, dato che porta i decessi a 34.514 dall’inizio della pandemia. Rispetto al 17 giugno, sono stati fatti 58.154 tamponi in più. Solo quattro le regioni che non hanno registrato casi: Valle d’Aosta, Basilicata, Molise, Umbria. Aumenta, rispetto a ieri, il numero delle persone in terapia intensiva: sono 168. A due settimane dalle riaperture tra regioni, 333 nuovi casi. In Lombardia ancora i 2/3 del totale. A proposito di recenti episodi: la gioia per la conquista della Coppa Italia di calcio, del Napoli, ai danni della Juventus, fa saltare ogni misura di contenimento del coronavirus. Migliaia di tifosi invadono il centro della città senza mascherine e tutti ammassati. L'esperto dell'Organizzazione mondiale della sanità attacca: "Non ce lo possiamo permettere''.