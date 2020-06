Fermo: Lido Tre Archi, la visita di Salvini: presidio fisso delle Forze dell'Ordine per frenare la delinquenza

3' di lettura

08/06/2020 - Lunedì 8 giugno. La giornata nelle Marche del segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini inizia da Osimo alla Lega del Filo d’Oro, prosegue a Montegranaro, termina a Lido Tre Archi.

Lido Tre Archi, largo Guido Rossa. Ad accogliere il leader leghista il Commissario Regionale Marchetti.

«Il Governo parla di grandi esplosioni di denaro da tutte le parti, di fatto nulla. Evidentemente del bazooka devono ancora trovare il grilletto. Cosa manca nelle Marche? Un aeroporto funzionante, infrastrutture decenti, l’alta velocità e fermate dell’autostrada, ad oggi scarse. Su questo andremo a lavorare, di questo si compone il nostro programma elettorale. Manderemo a casa la sinistra per ridare dignità a questa popolazione, lo faremo creando una cabina di regia che vorremmo restasse anche dopo il voto, affinché si possa continuare un dialogo serio che vada dal mondo produttivo fino alla Regione».

Infrastrutture, aeroporto, alta velocità, strade, viadotti e sicurezza i nodi da risolvere.

«Da ex ministro che si occupa di sicurezza avere pezzi di Marche in mano a spacciatori e sfruttatori di esseri umani non è tollerabile». E i candidati? Bacci può andar bene? «A me interessa la squadra, i candidati ce ne son tanti, entro questa settimana sceglieremo il più forte, ma l’importante è mandare a casa la sinistra». Saranno inoltre proposti - assicura il leader - emendamenti al Decreto Rilancio per il riconoscimento della lingua italiana dei segni e per gli aiuti economici a sordo-ciechi e disabili.

Stamane, inoltre, l’incontro con alcuni imprenditori calzaturieri. «Occorre liquidità vera in banca, cosa che non c’è. Si attende ancora la Cassa Integrazione. Prometto che alzeremo la voce in Parlamento. Ho visitato l’azienda Loriblu: hanno fatto la prima domanda in banca a metà aprile, a metà giugno non hanno ancora visto un centesimo. Chiediamo, in definitiva, contributi, anche per le giacenze di magazzino, destinati al settore della calzatura che in questa zona ha il suo cuore».

Che dire di Lido Tre Archi? «Chiediamo un presidio fisso delle Forze dell’Ordine. Spaccio e prostituzione a cielo aperto non sono più tollerabili. Non mi interessa il colore della pelle, a me interessano le persone per bene. Non è possibile che qui ci siano spacciatori, delinquenti, abusivi. Mi dicono che è difficile persino uscire di casa. La soluzione che abbiamo adottato in altre città è quella di un presidio fisso delle Forze dell’Ordine».

La promessa ultima quella di “portare i compiti a casa” con l’auspicio di tornare a rimirare mare e spiaggia di Lido Tre Archi con qualche commerciante e residente per bene in più e qualche spacciatore in meno: «sono testardo, me lo prendo come impegno come avvenne per l’Hotel House a Porto Recanati».