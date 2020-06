Coronavirus: una persona positiva nelle Marche

1' di lettura

03/06/2020 - Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati processati 711 tamponi, di cui 371 del percorso nuove diagnosi e 340 del percorso guariti.

Solo una persona della provincia di Fermo è risultata positiva. Dati che continuano ad essere confortanti sul numero dei positivi nelle Marche, in linea con i giorni precedenti.

Nelle ultime ore i guariti e dimessi nelle Marche sono saliti a 4438.

Dei casi positivi totali nelle Marche, 65 sono ricoverati, le persone in isolamento, 1245.

Dei ricoverati, 8 sono in terapia intensiva, 8 in terapia semi-intensiva, 19 sono ricoverati in terapia non intensiva, 30 in area post critica, 98 in strutture territoriali.

