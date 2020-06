Civitanova: I pazienti non ci sono, il Covid Hospital potrebbe chiudere già nel fine settimana

2' di lettura

03/06/2020 - Il Covid Hospital civitanovese chiuderà già entro questo fine settimana? È la voce che è iniziata a girare nei giorni scorsi ma sulla quale, per ora, non ci sono riscontri ufficiali. «Niente da dichiarare al riguardo», glissa il direttore dell’Area Vasta 3 Alessandro Maccioni, ma i numeri di un emergenza che non c’è più suffragano in maniera evidente questa supposizione.

Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, due dei tre ricoverati alla struttura realizzata all’interno della Fiera si sarebbero negativizzati e quindi sarebbero in via di dimissione, per cui tenere aperta una struttura con una quarantina tra medici e personale vario che costa circa un milione di euro al mese (di soldi pubblici, stavolta) non avrebbe alcun senso.

Al di là della chiusura o meno, che visti i numeri attuali dei ricoverati in terapia intensiva e semi intensiva nelle Marche (alle 12 di martedì 2 giugno appena 19 in tutto) non è certo sorprendente, il vero rebus è il dopo. Cosa fare di un’opera costata 12 milioni di euro ma pressoché inutilizzata per i mesi a venire? Smantellarla o tenerla in stand-by nell’ottica di una possibile ripresa futura della pandemia di coronavirus? In questo secondo caso, andrebbe rinnovata la convenzione, in scadenza il 31 luglio, con relativo passaggio in consiglio comunale e atti formali vari. Di tempo non ce n’è poi molto…

