Bonus bici a soli 7 Comuni nelle Marche, Micucci presenta una mozione

25/05/2020 - Il bonus-bici? Una ottima idea che ristretta però a troppa poca gente. Per questo il capogruppo Pd in Regione Francesco Micucci ha presentato una mozione per impegnare la Regione a farsi portavoce presso il Governo di una modifica del provvedimento, che al momento consente di accedere al bonus solo ai residenti dei capoluoghi di Provincia o delle città sopra i 50 mila abitanti.

Limitazioni che nelle Marche aprono ad appena sette Comuni (Pesaro, Urbino, Fano, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno) e poco meno di 400 mila persone (circa il 25% della popolazione regionale), tenendo fuori di poco anche città dove la bici è un mezzo in larghissima espansione come le “marinare” San Benedetto del Tronto, Civitanova Marche e Senigallia. «Diverse associazioni presenti sul territorio marchigiano e molti cittadini in genere hanno segnalato forte disapprovazione per il fatto che sono state create disparità tra Comuni per l’accesso a questi bonus – scrive Micucci – il periodo della pandemia globale ha rimesso al centro il tema della qualità ambientale ridisegnando il futuro con un’etica più attenta al rispetto dell’ambiente, della qualità dell’aria e delle sane abitudini di vita. Tutti i Comuni, anche i più piccoli, dovranno in qualche maniera riconvertire la loro mobilità all’insegna di un concetto di mobilità integrata e la Regione ha negli ultimi anni fatto di tutto ciò un suo cavallo di battaglia sia per la riqualificazione della mobilità che per il cluster turistico “Marche outdoor”. Per questo chiedo che il bonus venga esteso a tutti i Comuni italiani».

