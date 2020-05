4 Ristoranti, "da Dario" vince la sfida del Conero

2' di lettura

14/05/2020 - Una notte al cardiopalma. Un match senza esclusioni di colpi, destinato a rimanere nella storia. Ad aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante vista mare della Riviera Del Conero (5000 euro più una polizza assicurativa) è stato il ristorante Da Dario di Porto Recanati.

Nella puntata andata in onda giovedì sera (14 maggio) su Sky, una commossa Barbara - titolare e direttrice di sala del ristorante Dario - ha spazzato via la concorrenza di Paolo (La Torre di Numana), Giorgio (Della Rosa di Sirolo) e Michela (Bebo’s di Porto Recanati), classificatisi rispettivamente in seconda, terza e quarta posizione.

I quattro ristoratori in gara sono stati chiamati a creare una cena perfetta in una location da dieci e lode. “Sono nella Riviera del Conero, quel tratto di costa che si affaccia sull’Adriatico, nel cuore delle Marche – ha debuttato così ieri sera Alessandro Borghese - Qui molti dei piatti più famosi arrivano dal mare: moscioli, cozze ripiene, brodetto di pesce, lumache di mare, quest’ultime oggetto di bonus di 5 punti in quanto invitante ricetta della tradizione marchigiana preparabile in umido, in guazzetto o in porchetta". Bonus che Borghese ha attribuito a La Torre.

La classifica provvisoria, data dalla somma dei punteggi attributi dagli stessi ristoratori, recitava così: primo Dario (83 punti), secondo La Torre (74 + 5 bonus = 79 punti), terzo Della Rosa (75), quarto Bebo’s (72 punti). I voti finali dati da Alessandro hanno confermato la prima posizione di Dario che può gustarsi così questo straordinario successo.

“La passione di Barbara tramandata dal nonno Dario ha reso l’esperienza molto piacevole. Barbara, fate onore a vostro nonno. Complimenti, siete il miglior ristorante con vista mare sulla Riviera del Conero”, ha commentato Borghese con riferimento alla cucina vincitrice di Dario, che ha ricevuto 83 punti dagli altri tre ristoratori in gara. Per Barbara tante lacrime di gioia e i migliori complimenti da parte della nostra redazione.

RISTORANTE DARIO (Porto Recanati):

Barbara (50 anni) è la titolare e direttrice di sala del ristorante di famiglia. Barbara e la sorella Tiziana sono nate e cresciute all’interno del locale, dove lavora anche la mamma. La location sembra una casa sul mare. Internamente il ristorante ha una sala molto grande, classica ma estremamente curata, con una spaziosa vetrata che si affaccia sulla spiaggia.