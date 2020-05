Altri 4 decessi per Coronavirus: salgono a 964 le vittime nelle Marche

1' di lettura

10/05/2020 - Altri 4 decessi nelle ultime 24 ore per Coronavirus nelle Marche. Salgono così a 964 le vittime totali nella regione dall'inizio dell'epidemia.

Le quattro vittime del 10 maggio, comunicate dal Gores, sono: una 96enne di Recanati; un 59enne di Macerata; un 83enne di Mondolfo; una 88enne di Colli al Metauro. Il 59enne di Macerata non aveva altre patologie.



Delle 964 vittime, 578 sono uomini e 386 donne. 510 sono della provincia di Pesaro, 212 sono di Ancona, 155 di Macerata, 66 di Fermo, 13 di Ascoli Piceno e 8 da fuori regione. L'età media dei deceduti è di 80 anni.

