Pesaro: Totaro guarito dal coronavirus: "Voglio donare il mio plasma". Ma nelle Marche nessun protocollo

08/05/2020 - "Non voglio fare polemiche, non mi interessano giudizi politici tanto meno entrare nel merito di scelte sanitarie, però io sono stato un uomo fortunato e ora desidero fare la mia parte". Francesco Totaro dopo 54 giorni passati in isolamento, di cui una parte in un letto d’ospedale, vorrebbe fare qualcosa.

"Adesso è il momento di dare il mio contributo, ho telefonato all’avis per prendere appuntamento, ma mi è stato risposto che al momento non posso donare il plasma perché ancora no c’è nulla di concreto, cosi si sono limitati a prendermi il nominativo - cosi racconta Totaro - non si può fare perché la Regione Marche non ha avviato alcun protocollo".



"Io non sono medico e non sta a me decidere ma negli ospedali San Matteo di Pavia e Carlo Poma di Mantova hanno curato cinquanta pazienti e tutti sono guariti, persino una donna in dolce attesa che stava rischiando l’intubazione e che per le sue condizioni non poteva ricevere cure farmacologiche. Quindi i dati sono molto promettenti, perchè non provarci anche da noi?"



"In molte regioni si stanno muovendo, addirittura creando una banca del plasma es.Veneto. Non sono un medico, ma dov’è stato sperimentato funziona. Spero che anche la Regione Marche si attivi, penso che come me ci siano tanti altri guariti desiderosi di donare il proprio plasma ,per dare una mano ai prossimi malati", conclude Totaro.

